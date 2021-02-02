На свердловской трассе мать и 10-летняя дочь пострадали в лобовом ДТП с фурой

Легковой автомобиль «Ниссан Ноут» под управлением 34-летней женщины ехал со стороны города Пермь. В какой-то момент транспортное средство занесло и машина выехала на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся там с грузовиком Scania, за рулем которого находился 44-летний мужчина.