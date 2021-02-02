На Урале брат юмориста Александра Незлобина стал фигурантом нового уголовного дела

На Урале брат юмориста Александра Незлобина стал фигурантом нового уголовного дела

2 февраля , 21:07ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области начальник управления культуры мэрии Полевского Максим Незлобин стал фигурантом нового уголовного дела. Чиновник является братом комика Александра Незлобина.

Уголовное дело было возбуждено 11 января. Максим Незлобин подозревается в получении взятки в размере 750 тысяч рублей от директора городского кинотеатра, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в Следственном комитете.

Как было установлено силовиками, каждый месяц в течение продолжительного времени чиновник получал от директора местного кинотеатра «Азов» Татьяны Гайнутдиновой 25 тысяч рублей.

В обмен на это менеджеру повышали зарплату,рассказал инсайдер.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки).

Напомним, в сентябре 2020 года Максим Незлобин подал иск в суд к администрации Полевского. Иск касался трудового спора.

Related news:
Свердловская областьуголовное деловзяткаПолевской
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы