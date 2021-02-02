На Урале брат юмориста Александра Незлобина стал фигурантом нового уголовного дела

Уголовное дело было возбуждено 11 января. Максим Незлобин подозревается в получении взятки в размере 750 тысяч рублей от директора городского кинотеатра, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в Следственном комитете.
Как было установлено силовиками, каждый месяц в течение продолжительного времени чиновник получал от директора местного кинотеатра «Азов» Татьяны Гайнутдиновой 25 тысяч рублей.
В обмен на это менеджеру повышали зарплату,рассказал инсайдер.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки).
Напомним, в сентябре 2020 года Максим Незлобин подал иск в суд к администрации Полевского. Иск касался трудового спора.