С авиарейса до Екатеринбурга выгнали COVID-диссидента

Напомним, в Нижнем Тагиле суд отправил под арест и оштрафовал местного COVID-диссидента. Мужчина отказывался надеть защитную маску в магазине и на него составили административный протокол. В зале суда, где рассматривалось дело, он также не надел средство защиты. Суд назначил ему выплатить 15 тысяч рублей штрафа и посадил на шесть дней за решетку.