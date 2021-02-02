С авиарейса до Екатеринбурга выгнали COVID-диссидента

С авиарейса до Екатеринбурга выгнали COVID-диссидента

Сегодня, 08:15ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» с рейса до Екатеринбурга сняли с рейса COVID-диссидента.

1 февраля в 23.50 должен был произойти вылет рейса Санкт-Петербург — Екатеринбург. Однако один из пассажиров отказался надеть защитную маску, пишет E1.

Из-за «ковид»-диссидента рейс до столицы Урала был задержан на час. В самолет был вызван наряд полицейских. Стражи порядка составили в отношении нарушителя административный материал и вывели мужчину с рейса.

Напомним, в Нижнем Тагиле суд отправил под арест и оштрафовал местного COVID-диссидента. Мужчина отказывался надеть защитную маску в магазине и на него составили административный протокол. В зале суда, где рассматривалось дело, он также не надел средство защиты. Суд назначил ему выплатить 15 тысяч рублей штрафа и посадил на шесть дней за решетку.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
полицияСанкт-ПетербургрейсЕкатеринбургCOVID-диссиденты
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы