С авиарейса до Екатеринбурга выгнали COVID-диссидента

В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» с рейса до Екатеринбурга сняли с рейса COVID-диссидента.

1 февраля в 23.50 должен был произойти вылет рейса Санкт-Петербург — Екатеринбург. Однако один из пассажиров отказался надеть защитную маску, пишет E1. Из-за «ковид»-диссидента рейс до столицы Урала был задержан на час. В самолет был вызван наряд полицейских. Стражи порядка составили в отношении нарушителя административный материал и вывели мужчину с рейса. Напомним, в Нижнем Тагиле суд отправил под арест и оштрафовал местного COVID-диссидента. Мужчина отказывался надеть защитную маску в магазине и на него составили административный протокол. В зале суда, где рассматривалось дело, он также не надел средство защиты. Суд назначил ему выплатить 15 тысяч рублей штрафа и посадил на шесть дней за решетку. В Нижнем Тагиле COVID-диссидент наказан за отказ надевать маску в магазине и суде

