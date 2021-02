Уральский полицейский стал участником смертельного ДТП в Челябинске

Капитан полиции из Екатеринбурга стал участником смертельного ДТП в Челябинске. В результате происшествия погибла пенсионерка.

65-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте недалеко от остановки «Сад «Локомотив». В этот момент ее сбила «Лада Приора», пишет Ура.ру со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что автомобиль был служебным, а управлял им оперативник ГУ МВД по Свердловской области. По словам собеседника агентства, происшествие случилось 1 февраля, женщина скончалась в больнице. Как рассказал руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых, сотрудник действительно был в командировке. Он прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что на момент происшествия мужчина был трезв. Горелых добавил, что авария произошла в темное время суток, а на одежде женщины не было светоотражающих элементов. На данный момент по факту проводится проверка, по окончанию которой будет принято обоснованное решение.

