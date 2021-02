В Екатеринбурге бездомный спилил 24 деревянных креста на Лесном кладбище, чтобы растопить костер.

30 января один из посетителей погоста заметил несколько спиленных крестов на Лесном кладбище столицы Урала, пишет E1. По информации инсайдера в управлении кладбища, вандалом является бездомный, которые использует кресты, чтобы разжечь костер. Стражи порядка задержали 55-летнего подозреваемого в вандализме и доставили его в отделение полиции. Напомним, в Серове полицейские задержали вандала-рецидивиста по подозрению в серийных поджогах садовых домов. В Серове полицейские поймали подозреваемого в массовых поджогах садовых домов

