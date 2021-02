В Екатеринбурге Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ООО «Ю-Ви-Эй-Транс» — старейшего частного перевозчика.

В отношении компании до 29 июля 2021 года открыто конкурсное производство, сообщает Znak со ссылкой на решение суда. Ранее компания, зарегистрированная в 1997 году, являлась наиболее старейшим частным перевозчиков Екатеринбурга. Ее основал и возглавил бывший депутат Свердловской областной думы Ринат Садриев. Напомним, согласно данным из картотеки арбитражных дел, иск о банкротстве подан «Татфондбанком», которому компания задолжала около 19 миллионов рублей. В Екатеринбурге банкротят перевозчика, обслуживающего пять городских маршрутов

