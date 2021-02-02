В Екатеринбурге владелец Audi лишился автомобиля из-за долга 13 миллионов рублей

Екатеринбуржец накопил долговых обязательств на 13 миллионов рублей. Судебные приставы объединили долги мужчины в сводной производство и установили, что должник владеет автомобилем Audi Q7.
В ходе розыскных мероприятий было установлено место, где житель Екатеринбурга паркует свое транспортное средство. Audi эвакуировали и наложили арест. Владельцу ограничили право выезда за границу.
Если в установленный срок екатеринбуржец не погасит долги, то автомобиль продадут на аукционе.
Напомним, житель Екатеринбурга провел новогодние праздники за решеткой из-за 600-тысячного долга по алиментам.