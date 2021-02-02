В Екатеринбурге владелец Audi лишился автомобиля из-за долга 13 миллионов рублей

В Екатеринбурге владелец Audi лишился автомобиля из-за долга 13 миллионов рублей

Сегодня, 10:39ПроисшествияPhoto: пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области
В Екатеринбурге владелец Audi Q7 лишился автомобиля и стал пешеходом из-за долгов по кредитам, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области.

Екатеринбуржец накопил долговых обязательств на 13 миллионов рублей. Судебные приставы объединили долги мужчины в сводной производство и установили, что должник владеет автомобилем Audi Q7.

В ходе розыскных мероприятий было установлено место, где житель Екатеринбурга паркует свое транспортное средство. Audi эвакуировали и наложили арест. Владельцу ограничили право выезда за границу.

Если в установленный срок екатеринбуржец не погасит долги, то автомобиль продадут на аукционе.

Напомним, житель Екатеринбурга провел новогодние праздники за решеткой из-за 600-тысячного долга по алиментам.

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