В Екатеринбурге владелец Audi лишился автомобиля из-за долга 13 миллионов рублей

В Екатеринбурге владелец Audi Q7 лишился автомобиля и стал пешеходом из-за долгов по кредитам, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области.

Екатеринбуржец накопил долговых обязательств на 13 миллионов рублей. Судебные приставы объединили долги мужчины в сводной производство и установили, что должник владеет автомобилем Audi Q7. В ходе розыскных мероприятий было установлено место, где житель Екатеринбурга паркует свое транспортное средство. Audi эвакуировали и наложили арест. Владельцу ограничили право выезда за границу. Если в установленный срок екатеринбуржец не погасит долги, то автомобиль продадут на аукционе. Напомним, житель Екатеринбурга провел новогодние праздники за решеткой из-за 600-тысячного долга по алиментам. Уралец провел новогодние праздники под арестом за неуплату 600 тысяч рублей алиментов

