В Каменске-Уральском при пожаре в школе пострадали две ученицы

2 февраля в школе в Каменске-Уральском произошло возгорание в подвале, две ученицы были госпитализированы, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о задымлении в здании школы на улице Школьная поступило на пульт диспетчеру в 12.31. На площади один квадратный метр горели личные вещи в раздевалке, которая находится в подвальном помещении. При сработке пожарной сигнализации из школы до прибытия МЧС самостоятельно эвакуировались 190 человек, из них 161 ребёнок. В результате возгорания две школьницы госпитализированы в больницу в удовлетворительном состоянии. На место пожара выезжали восемь единиц техники и 28 человек личного состава. Возгорание было потушено персоналом учебного заведения до прибытия пожарных. Причину происшествия устанавливают дознаватели. Дети отпущены домой, учебный процесс в школе возобновится завтра. Photo: ГУ МЧС по Свердловской области Напомним, в Нижнем Тагиле замкнула электропроводка в здании поликлиники на Липовом тракте. Из-за сильного задымления из медучреждения было эвакуировано более 500 человек. В Нижнем Тагиле более 500 человек были эвакуированы из поликлиники на Липовом тракте

