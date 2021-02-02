В Каменске-Уральском при пожаре в школе пострадали две ученицы

В Каменске-Уральском при пожаре в школе пострадали две ученицы

Сегодня, 18:11ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
2 февраля в школе в Каменске-Уральском произошло возгорание в подвале, две ученицы были госпитализированы, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о задымлении в здании школы на улице Школьная поступило на пульт диспетчеру в 12.31. На площади один квадратный метр горели личные вещи в раздевалке, которая находится в подвальном помещении.

При сработке пожарной сигнализации из школы до прибытия МЧС самостоятельно эвакуировались 190 человек, из них 161 ребёнок. В результате возгорания две школьницы госпитализированы в больницу в удовлетворительном состоянии.

На место пожара выезжали восемь единиц техники и 28 человек личного состава. Возгорание было потушено персоналом учебного заведения до прибытия пожарных.

Причину происшествия устанавливают дознаватели. Дети отпущены домой, учебный процесс в школе возобновится завтра.

Photo:ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, в Нижнем Тагиле замкнула электропроводка в здании поликлиники на Липовом тракте. Из-за сильного задымления из медучреждения было эвакуировано более 500 человек.

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