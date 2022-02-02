Две семейные пары в тагильском баре подрались с охраной

Две семейные пары в тагильском баре подрались с охраной
Две семейные пары в тагильском баре подрались с охраной
Сегодня, 08:53ПроисшествияФото: 1MI

В одном из баров Нижнего Тагила посетители получили травмы

Две семейные пары в одном из тагильских баров вступили в конфликт с охранниками. Уголовное дело не возбуждено.

Полиция Нижнего Тагила начала проверку после драки в баре Muse. Конфликт произошел в ночь на 23 января, его участниками стали две семейные пары и охранники развлекательного заведения. Последние уже заявили что никого не избивали. Якобы на посетителей на улице напали неизвестные.

Пострадавшими являются местные жители Андрей и Антон, сообщает Е1. Они со своими женами отмечали день рождения и засиделись в баре до ночи. Один из них повздорил с другим посетителем. Началась драка с участием охранников.

По словам жен избитых мужчин, «своего» клиента в баре не тронули, а вот их супругам разбили головы. Девушки с трудом растащили мужчин и вывели супругов на улицу. Скорую и полицию они не вызвали.

Андрею стало плохо, пришлось обращаться к врачам. Пациенту поставили диагноз «перелом скулоорбитального комплекса слева со смещением и осколками в гайморову пазуху и сотрясение головного мозга» и отправили на операцию. Мужчина до сих пор остается в больнице.

Его друг Антон в результате драки получил рассечение. Однако уголовное дело не возбуждено. Сотрудники МВД в ходе проверки установили: камеры наблюдения в указанном баре не работали. Правда, по словам посетилей, об этом правоохранителям сообщила администрация банкет-холла «Ривьера», на первом этаже которого и расположен бар Muse.

В настоящее время обе семьи ждут результат судмедэкспертизы. В полиции им сообщили, что она важна для установления тяжести причиненного вреда. У Антона, как рассказала жена Е1, заявление в полиции не зарегистрировали.

Девушки сами выяснили кто избил мужей. С их слов, это студенты местного педагогического колледжа, которые учатся на преподавателей физкультуры.

Проверку по факту драки проводят сотрудники нижнетагильского ОП № 17. Там сообщили, что все участники конфликта установлены и опрошены. Процессуальное решение будет зависеть от результатов судебно-медицинских экспертиз.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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