Двое мужчин скончались от отравления метанолом в Свердловской области

Одному из погибших было 42 года, другому — 47 лет. Смертельно опасную жидкость они купили в поселке Санкино у 61-летней пенсионерки, в тот же вечер оба мужчины употребили ее и погибли.
Пожилую женщину задержали правоохранительные органы. На допросе та созналась, что купила суррогатный алкоголь в Алапаевске. Следственные органы полагают, что ей его продал тот же человек, что уже был причастен к смертельным отравлениям, сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на осведомленный источник.
Напомним, что в Верхнотурском районе в середине января от отравления суррогатным алкоголем скончалась супружеская пара из поселка Карпунино. Смертельный напиток им продала местная пенсионерка, которая также рассказала, что купила суррогат в Алапаевске.
Осенью прошлого года в Свердловской области искали склады с поддельным алкоголем. Причиной этого стала гибель 30 человек. Тогда сообщалось о проведенных полицейскими рейдах. Сомнительная продукция, в том числе и без акцизных марок, изымалась и изучалась в лабораториях. Но, вероятно, силовики нашли и изъяли не все.