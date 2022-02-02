Двое мужчин скончались от отравления метанолом в Свердловской области

Осенью прошлого года в Свердловской области искали склады с поддельным алкоголем. Причиной этого стала гибель 30 человек. Тогда сообщалось о проведенных полицейскими рейдах. Сомнительная продукция, в том числе и без акцизных марок, изымалась и изучалась в лабораториях. Но, вероятно, силовики нашли и изъяли не все.