За гибель крановщика двум электрикам НТМК в Нижнем Тагиле грозит до 5 лет

За смерть крановщика на ЕВРАЗ НТМК двум электрикам грозит до 5 лет лишения свободы. Они обвиняются в нарушении требований безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В ночь на 23 февраля 2021 года на ЕВРАЗ НТМК погиб 33-летний крановщик. Происшествие случилось в тот момент, когда мужчина находился в кабине крана, который загорелся. Погибший сам пытался потушить пожар и подогнать кабину к площадке, однако меры не принесли результата. В результате мужчина выпрыгнул из кабины. От полученных травм он скончался на месте, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области. В региональной прокуратуре уточнили, что электрик участка и электрик цеха допустили эксплуатацию неисправного оборудования. В частности они не провели качественное техобслуживание, не обеспечили защиту от короткого замыкания, что привело к нарушению требований безопасности.

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