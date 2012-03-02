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Кто убил пятерых лосей в пригороде Нижнего Тагила? Выясняет природоохранная прокуратура
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кто убил пятерых лосей в пригороде Нижнего Тагила? Выясняет природоохранная прокуратура

2 марта 2012, 17:53ПроисшествияВалерия Лошкарева
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