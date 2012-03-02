Кто убил пятерых лосей в пригороде Нижнего Тагила? Выясняет природоохранная прокуратура
2 марта 2012, 17:53ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Останки животных обнаружили егеря Кайгородского охотхозяйства в районе деревни Зырянка в пригород Нижнего Тагила.
Эксперты определили, что лосей убили в начале февраля. Браконьеры с перерывом в неделю отстрелили сначала двух, а потом ещё трёх лосей, рассказал нам нижнетагильский природоохранный прокурор Василий Калинин.
Ущерб государственному охотничьему фонду составил 600 тысяч рублей. Сейчас по фактам незаконной охоты возбуждены уголовные дела. Браконьеров ищут.
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