Слесарь, погибший в подвале дома на Вагонке, нарушил технику безопасности

В подвале жилого дома №28 по проспекту Дзержинского рухнули бетонныеперекрытия первого этажа. Они погребли под собой 54-летнего слесаря,который вместе с двумя коллегами в это время ремонтировал трубопровод позаявке жильцов. Мужчина скончался от тяжёлой травмы головы и живота.Следственный отдел по Дзержинскому району возбудил уголовное дело повторой части статьи 143 УК РФ — нарушение правил охраны труда, повлекшеепо неосторожности смерть человека.