Слесарь, погибший в подвале дома на Вагонке, нарушил технику безопасности
Это основная версия причины трагедии, которую рассматривают сейчас следователи.
В подвале жилого дома №28 по проспекту Дзержинского рухнули бетонныеперекрытия первого этажа. Они погребли под собой 54-летнего слесаря,который вместе с двумя коллегами в это время ремонтировал трубопровод позаявке жильцов. Мужчина скончался от тяжёлой травмы головы и живота.Следственный отдел по Дзержинскому району возбудил уголовное дело повторой части статьи 143 УК РФ — нарушение правил охраны труда, повлекшеепо неосторожности смерть человека.
Как рассказал ИА «Все новости» заместительруководителя ведомства Евгений Новиков, то, что слесарь нарушил техникубезопасности и сам виноват в трагедии, сейчас является главной версиейразвития событий. При этом жильцы дома считают, что старая постройкадавно нуждалась в капремонте. Заместитель прокурора Дзержинского районаНиколай Коваленко рассказал, что определять ветхость здания будетспециальная комиссия.