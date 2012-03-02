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Столкнулись КАМАЗ и «пятерка», пострадали 2 человека
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Столкнулись КАМАЗ и «пятерка», пострадали 2 человека

2 марта 2012, 10:40Происшествия
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