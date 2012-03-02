Столкнулись КАМАЗ и «пятерка», пострадали 2 человека
2 марта 2012, 10:40Происшествия
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1 марта в 17.55 КАМАЗ с прицепом столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2105 на 27,5 км автодороги Нижний Тагил – Верхняя Салда.
Водитель «пятерки», женщина 1990 г. р., и ее пассажир, мужчина 1952 г.р., получиличерепно-мозговые травмы. Пострадавшие госпитализированы, причем водитель -в состоянии комы.
Предварительная причина ДТП - несоответствие скорости движенияконкретным условиям, сообщили в отделении пропаганды нижнетагильскойОГИБДД.
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