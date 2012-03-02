В Екатеринбурге вычисляют мужчин, которые не прочь встретиться с несовершеннолетними девочками

В среду, 29 февраля, в 18.00 у входа в кассы Екатеринбургского цирка собралась небольшая группа из 25 мужчин и юношей разных возрастов и национальностей с белыми розами в руках. Еще несколько человек стояли чуть поодаль и с удивлением рассматривали друг друга. Этот флэшмоб стал результатом эксперимента, который устроила несовершеннолетняя девушка с целью защититься от «интернет-маньяков». Акцию поддержало агентство новостей JustMedia.Ru и известный екатеринбургский блогер, участник проекта RePORT Sharlatan 74.

В прошедшие выходные мужчины познакомились на одном из сайтов знакомств с очаровательной несовершеннолетней девушкой под псевдонимом «Mashkaz». Ее юный возраст (девушке 17 лет) никого не смутил, некоторые откровенно предлагали ей встретиться с целью заняться сексом. Девушку возмутило поведение «интернет-маньяков», и она обратилась за помощью к своим друзьям. Одним из них оказался известный екатеринбургский блогер, который совместно с журналистами JustMedia.Ru решил превратить переписку на сайте знакомств в социальную акцию. Блогер провел переговоры с 40 любителями несовершеннолетних девушек из Екатеринбурга от лица «Mashkaz», пригласил всех ее собеседников на свидание и организовал настоящий «флэшмоб любителей «клубнички» в центре города у касс цирка. Все действо снималось на скрытую фото- и видеокамеру.

У меня даже мысли не возникло, что это какой-то развод. Она общалась настолько непринуждённо, искренне, затем назначила мне встречу, потребовала, чтобы я пришёл непременно с белой розой… А потом оказалось, что нас, таких балбесов, десятка два. Девушка же, понятно, не пришла говорит один из невольных участников флэшмоба Андрей.

Постояв какое-то время на ступенях, незадачливые влюбленные повели себя по-разному. Кто-то плюнул и, бросив розу в мусорную урну, ушёл, но большинство восприняло ситуацию с юмором. Они весело пообщались между собой, подарили свои розы проходившим мимо девушкам и разошлись. «Мне показалось, что некоторые из обманутых даже пошли вместе пить пиво, - добавляет Андрей. - Нам это урок на будущее - не быть дураками».

Этой акцией мы хотим обратить внимание на проблему вседозволенности в социальных сетях и на сайтах знакомств. Особенно, когда это касается несовершеннолетних детей. Сейчас именно Интернет стал пространством, где всякие психи и маньяки ищут своих жертв считают организаторы флешмоба у цирка.