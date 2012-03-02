Вынесен приговор жителю Алапаевска, выстрелившему обидчику в лицо из-за конфликта в автомойке

Происшествие случилось 6 апреля 2011 года в Алапаевске. Мужчина записался в очередь на мойку, а когда назначенное время наступило, обнаружил, что мойка все еще занята другим автомобилем. Он вступил в хозяином машины, 25-летним жителем Алапаевска, в конфликт, а потом выхватил пистолет и выстрелил обидчику в лицо. После этого мужчина продолжил ждать своей очереди и не скрылся с места преступления. Работники автомойки начали оказывать помощь пострадавшему и вызвали скорую и милицию. Приехавшие правоохранители задержали злоумышленника и забрали у него оружие.