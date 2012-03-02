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Вынесен приговор жителю Алапаевска, выстрелившему обидчику в лицо из-за конфликта в автомойке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вынесен приговор жителю Алапаевска, выстрелившему обидчику в лицо из-за конфликта в автомойке

2 марта 2012, 12:27Происшествия
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