Медбрату, избившему ветерана ВОВ в краснотурьинской больнице, грозит уголовное наказание
2 марта 2016, 12:45ПроисшествияТимофей Данилов
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Прокуратура Краснотурьинска провела проверку информации об избиении 92-летнего пациента сотрудником городской больницы.
Напомним, в конце января, работник краснотурьинской больницы несколько раз ударил ветерана войны. По предварительной версии, медбрату не понравилось то, что пациент жаловался на неисправное медицинское оборудование.
В ходе проверки потерпевший рассказал об обстоятельствах нанесения ему телесных повреждений. Дочь ветерана представила фотографии, на которых видна гематома на лице пенсионера.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают конкретное лицо нападавшего и все обстоятельства преступления.
Главврачу больницы, в которой избили ветерана, внесено постановление.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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