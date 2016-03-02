Медбрату, избившему ветерана ВОВ в краснотурьинской больнице, грозит уголовное наказание

Напомним, в конце января, работник краснотурьинской больницы несколько раз ударил ветерана войны. По предварительной версии, медбрату не понравилось то, что пациент жаловался на неисправное медицинское оборудование.

В ходе проверки потерпевший рассказал об обстоятельствах нанесения ему телесных повреждений. Дочь ветерана представила фотографии, на которых видна гематома на лице пенсионера.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают конкретное лицо нападавшего и все обстоятельства преступления.

Главврачу больницы, в которой избили ветерана, внесено постановление.