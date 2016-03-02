Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту незаконных действий коллекторов
2 марта 2016, 09:20ПроисшествияТимофей Данилов
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Возбуждено уголовное дело по статье «самоуправство, с угрозой применения насилия».
Сюжеты: Екатеринбург
Напоминаем, в конце февраля коллекторы пришли в дом заемщиков, чтобы «выбить» недельный долг. В тот момент, в квартире находился только несовершеннолетний ребенок.
Тогда коллекторы заперли мальчика в квартире, заклеив замки клеем и перерезав проводку. При этом мужчины не собирались никуда уходить, и пленник несколько часов слушал угрозы и брань.
Прокуратура организовала проверку, чтобы установить все обстоятельства вопиющего случая. Также, учитывая громкий общественный резонанс, все материалы были изъяты из органов полиции и направлены в региональный следственный комитет для дачи уголовно-правовой оценки.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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