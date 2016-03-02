Три тагильчанина пытались с помощью почты привезти из Китая наркотики
Три тагильчанина заказали по почте наркотики из Китая. Эта авантюра закончилась для них заключением под стражу.
Уральская транспортная прокуратура сообщает о факте задержания троих жителей Нижнего Тагила в Екатеринбурге. Тагильчане попытались с помощью международного почтового отправления организовать доставку наркотических веществ прямиком из Китая.
Всего по почте пришло около трех килограмм метилового эфира. Это вещество считается в России наркотическим. Тагильчане были задержаны в момент, когда покидали почтовое отделение в Екатеринбурге. До суда все трое заключены под стражу. Следователи установили все элементы преступной цепочки: был выявлен организатор, посредник и исполнитель.
Уральская транспортная прокуратура подтвердила редакции TagilCity.ru факт задержания тагильчан. 20 лет заключения и штраф до 1 миллиона рублей — такое максимально наказание, которое может ожидать незадачливых контрабандистов из Нижнего Тагила.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru