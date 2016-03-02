Три тагильчанина пытались с помощью почты привезти из Китая наркотики

Всего по почте пришло около трех килограмм метилового эфира. Это вещество считается в России наркотическим. Тагильчане были задержаны в момент, когда покидали почтовое отделение в Екатеринбурге. До суда все трое заключены под стражу. Следователи установили все элементы преступной цепочки: был выявлен организатор, посредник и исполнитель.