В кафе на Вагонке мужчина жестоко избил тагильчанку и сломал ей несколько костей

Полицейским не сразу удалось установить личность пострадавшей, так сильно было избито её лицо. Поэтому они начали проверку жилого сектора в месте обнаружения женщины. В этом деле им сопутствовал успех, удалось установить, что 35-летняя женщина проживает как раз в доме №31.

В ходе расследования полицейские узнали, что накануне женщина проводила время в одном из кафе на Ленинградском проспекте. Распитие алкоголя и неловко брошенное слово в сторону одного из посетителей кафе привело к конфликту, который закончился избиением этой женщины.

Как это ни странно, но никто из присутствующих или персонала кафе не позаботился вызвать полицию.

То, каким образом она оказалась в месте обнаружения, ещё предстоит выяснить сказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Сотрудники полиции выяснили личность и задержали 34-летнего мужчину. В кафе он праздновал предстоящий День защитника Отечества. За ним уже числится несколько преступлений, но ни одно из них не было связано с насилием. Житель Вагонки заключен под стражу. За свою несдержанность он может получить 8 лет тюрьмы.

Не так давно на Вагонке было обнаружено тело убитой женщины. Она пролежала на пустыре 6 дней.