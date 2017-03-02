Допустивший гибель 13-летнего мальчика в бассейне инструктор пойдет под суд в Свердловской области
2 марта 2017, 14:40Происшествия
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По результатам прокурорской проверки в Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего в бассейне санатория «Соколиный камень».
Напомним, 28 января в санатории Первоуральска утонул 13-летний мальчик. ЧП произошло днем, около 15 часов. Из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей инструктором по плаванию была допущена гибель ребенка.
Сотрудник бассейна, который должен был следить за находящимися в воде детьми непрерывно, а также провести инструктаж по технике безопасности, не сделал этого и покинул плавательную зону.
В это время посторонний мужчина обнаружил ребенка на дне бассейна и попытался его спасти, сделав искусственное дыхание. Но мальчик был мертв, и реанимационные меры не помогли.
Уголовное дело передано в суд и находится на контроле прокуратуры.
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