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Допустивший гибель 13-летнего мальчика в бассейне инструктор пойдет под суд в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Допустивший гибель 13-летнего мальчика в бассейне инструктор пойдет под суд в Свердловской области

2 марта 2017, 14:40Происшествия
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