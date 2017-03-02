Двое мигрантов предстанут перед судом за кражу более 2,6 млн рублей с предприятия в Екатеринбурге

В период с августа по сентябрь минувшего года вышеуказанные сотрудники осуществили хищение денежных средств на сумму более 2,6 млн. руб. Молодые люди вносили заведомо ложные сведения о принятом ломе и отходах чёрных металлов в приёмо-сдаточные акты.