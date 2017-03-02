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Lada Kalina сгорела под Нижним Тагилом: владелец считает, что оставленную у дома машину могли поджечь (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Lada Kalina сгорела под Нижним Тагилом: владелец считает, что оставленную у дома машину могли поджечь (ФОТО)

2 марта 2017, 17:55ПроисшествияДенис Таратонов
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