Отправившаяся на встречу екатеринбурженка была найдена мёртвой (ФОТО)

Знакомая убитой рассказала, что бывший муж часто ревновал Лару и даже избивал. Позже она ушла от него, взяв в ипотеку квартиру на Вторчермете. В разговоре с журналистами экс-супруг предпочел промолчать о деталях их отношений и посоветовал не собирать небылицы.