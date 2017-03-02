Пассажирский автобус вылетел в кювет после столкновения с легковушкой на трассе Екатеринбург – Пермь (ФОТО)

Сегодня днем, в 15:45, недалеко от Ревды произошло серьезное ДТП.

Не справившись с управлением, 27-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и допустил столкновение с рейсовым автобусом, в котором находились 6 пассажиров.

В результате аварии владелец легкового авто оказался зажатым внутри салона: его пришлось извлекать оттуда с помощью специального оборудования спасателей. Прибывшие на место ЧП медики осмотрели мужчину.

Пассажирский автобус вылетел в кювет и перевернулся. Люди, находившиеся в салоне, были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому никто не пострадал. Только одна женщина пожаловалась врачам на полученные ушибы.

Напомним, накануне на той же трассе произошла авария, после которой 13-летняя пассажирка впала в кому.

Фото: ГИБДД Свердловской области; Александр Пшеничников; "Ревда-инфо" / vk.com