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Пассажирский автобус вылетел в кювет после столкновения с легковушкой на трассе Екатеринбург – Пермь (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пассажирский автобус вылетел в кювет после столкновения с легковушкой на трассе Екатеринбург – Пермь (ФОТО)

2 марта 2017, 17:35Происшествия
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