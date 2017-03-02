Сотрудник антикоррупционного ведомства обвиняется во взятке 600 тыс. рублей в Свердловской области

Как установило следствие, в минувшем году мужчина, исполняя свои должностные обязанности, прибыл в отделение Екатеринбургского филиала ПАО «ТрансКапиталБанк», где в разговоре с управляющим, предложил за взятку в 600 тыс. руб. обеспечить оперативное осуществление проверочных мероприятий по его заявлению, поданному в отдел полиции, и способствование в возбуждении уголовного дела.

На другой день Баланцов совершил телефонный звонок управляющему и напомнил о необходимости «заплатить» за проведение проверочных мероприятий по заявлению.

Через несколько дней управляющий прибыл в служебный кабинет Баланцова, где обвиняемый передал ему ключи от личного автомобиля и попросил оставить взятку в салоне транспортного средства. Управляющий банком оставил в салоне деньги в размере 100 тыс. руб.

Помимо этого, как сообщает прокуратура Свердловской области, Баланцов осуществил незаконное вмешательство в деятельность ООО «ЭкоСтрой», изъял бухгалтерские, финансовые и прочие документы данной организации. Документы он хранил в служебном кабинете.

Изъятие документации повлекло за собой остановку деятельности вышеуказанной организации на полгода, что спровоцировало большие убытки для учредителей компании.

Баланцову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ и ст. 169 УК РФ. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой и передано в суд.