Совершивший ритуальные убийства под Екатеринбургом экс-полицейский стал фигурантом еще двух уголовных дел (ФОТО, ВИДЕО)

Перед заседанием стало известно, что в отношении мужчины возбуждено еще 2 уголовных дела. В интересах следствия, информация о них не разглашается.

Суд принял решение проводить закрытое судебное заседание. Учитывая то, что обвиняемый пошел на сделку со следствием, ему вместо пожизненного заключения может грозить лишь 12 лет тюрьмы.

Напомним, что мужчина ритуальным способом убил несколько человек, также его подозревают в киллерстве. Обвиняемый, по результатам экспертиз, как пишет Е1, признан вменяемым. Ранее он работал в ППС в Дагестане.

Фото и видео: E1.ru