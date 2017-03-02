Водитель Lada Kalina выехал на встречную полосу и погиб в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
2 марта 2017, 10:10Происшествия
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В Екатеринбурге на улице Белинского сегодня ночью произошло лобовое столкновение двух автомашин. Один водитель погиб.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, автомобиль «Лада-Калина» совершил выезд на полосу встречного движения, чем спровоцировал для себя лобовое столкновение со встречным автомобилем «Фольксваген-Туарег».
У внедорожника не было возможности предотвратить ДТП. Водитель легковушки погиб на месте, пассажир госпитализирован. Владелец иномарки не пострадал и от госпитализации отказался.
Точную картину происшествия предстоит установить правоохранителям.
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Фото: E1.ru
Видео: Медиагруппа СОВА
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