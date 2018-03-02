24 человека погибли в результате пожара в наркологическом диспансере в Баку (ВИДЕО)
2 марта, 15:20Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
2 марта в наркологическом диспансере в Баку случился пожар. По предварительным данным, погибли 24 человека.
По ориентировочной информации, возгорание произошло во 2-ом отделении больницы, где проходили лечение лежачие пациенты. На месте работали более 10 пожарных расчетов. Из здания наркоцентра были эвакуированы более 30 человек. По предварительной версии, причиной пожара являются неполадки в электросети. По данным LIFE | Новости, на данный момент пожар локализован.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей