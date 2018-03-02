24 человека погибли в результате пожара в наркологическом диспансере в Баку (ВИДЕО)

По ориентировочной информации, возгорание произошло во 2-ом отделении больницы, где проходили лечение лежачие пациенты. На месте работали более 10 пожарных расчетов. Из здания наркоцентра были эвакуированы более 30 человек. По предварительной версии, причиной пожара являются неполадки в электросети. По данным LIFE | Новости, на данный момент пожар локализован.