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24 человека погибли в результате пожара в наркологическом диспансере в Баку (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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24 человека погибли в результате пожара в наркологическом диспансере в Баку (ВИДЕО)

2 марта, 15:20Происшествия
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