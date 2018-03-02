Два брата из Екатеринбурга получили 31 год тюрьмы за изнасилование и убийство

Инкриминируемое им деяние было зафиксировано в ночь на 7 ноября 2016 года по улице Тверитина в столице Урала. Братья находились в компании своей знакомой и выпивали. В какой-то момент они стали насиловать её, а затем переместили жертву в безлюдное место – за гаражи вблизи теплопункта и убили женщину. Как было установлено, сообщники боялись, что пострадавшая расскажет об изнасиловании полицейским, поэтому приняли решение её убить.