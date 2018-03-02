Молодой житель Екатеринбурга покончил с собой после возвращения из армии

Умершего молодого человека обнаружила его бабушка, после того как проснулась. Пенсионерку нашли соседи на лестничной клетке, она сообщила им, что внук был мертв. В последнее время у молодого человека появилась девушка, с которой он встречался и часто покупал для нее цветы.