Полицейские Екатеринбурга задержали грабителя банка на месте преступления

В одном из отделений банка «Промсвязьбанк», расположенном в Екатеринбурге на улице 8 марта, утро началось с попытки ограбления. В служебное помещение вместе с финансовыми работниками проник мужчина, и пока сотрудники готовились к открытию банка, грабитель натянул на глаза маску и потребовал деньги, угрожая пистолетом.