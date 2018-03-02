Житель Асбеста два года держал свою пожилую мать на цепи

Мужчина пристегнул пенсионерку к ручке двери при помощи металлической цепи. Так продолжалось почти два года, после чего он отпустил женщину. Затем мужчина дважды приковывал пенсионерку цепью: со 2 декабря 2017 года и по 10 февраля 2018 года, сделав перерыв «узнице» 30 декабря.