Более 20 человек потеряли жилье из-за пожара в дагестанском селе
Сегодня, 08:58ПроисшествияФото: ГУ МЧС по республике Дагестан
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1 марта в Дагестане произошел крупный пожар в селе Тисси-Ахитли. В результате происшествия без жилья остались более 20 человек.
По предварительной информации, сгорели 17 домов и 14 хозпостроек, еще 73 дома были спасены. Без жилья остались 14 взрослых и 8 детей. Всего в селе проживают около 300 человек. Населенный пункт расположен в труднодоступном высокогорном районе.
По одной из версий, причиной пожара могло стать попадание искры из дымохода печи на стог сена. Из-за плотной застройки населенного пункта огонь быстро перекинулся на жилые дома. Площадь пожара составила 1 500 квадратных метров. В тушении огня принимали участие 67 огнеборцев.
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В настоящий момент тушение пожара завершено, пострадавших нет, сообщает ТАСС.
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