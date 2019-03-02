Более 20 человек потеряли жилье из-за пожара в дагестанском селе

По предварительной информации, сгорели 17 домов и 14 хозпостроек, еще 73 дома были спасены. Без жилья остались 14 взрослых и 8 детей. Всего в селе проживают около 300 человек. Населенный пункт расположен в труднодоступном высокогорном районе.