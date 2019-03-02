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Более 20 человек потеряли жилье из-за пожара в дагестанском селе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 20 человек потеряли жилье из-за пожара в дагестанском селе

Сегодня, 08:58ПроисшествияФото: ГУ МЧС по республике Дагестан
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