Два года условно: обманувшего людей тагильского бизнесмена выпускают из колонии
Сегодня, 17:42ПроисшествияФото: ИА «Все новости»
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Осужденного за мошенничество владельца фирмы по изготовлению надгробий Артёма Захарова выпускают из колонии. Три года лишения свободы заменили на два года условного срока.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильского бизнесмена, которому вменяли обман более сотни жителей, выпускают из исправительной колонии. Из дела исключены около 30 эпизодов.
Два года условно присуждены тагильчанину, испытательный срок после наказания составит также два года. За это время Захаров должен будет выплатить потерпевшим сумму морального ущерба – более трех миллионов рублей.
Некоторые случаи, по которым шло судебного разбирательство, попадают под гражданско-правовые отношения, так как либо не истек срок договора, либо заказчики имеют претензии к качеству изготовления работ, проинформировала ИА «Все новости» пресс-служба Свердловского облсуда.
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Напомним, в августе 2018 года Артёма Захарова признали виновным в мошенничестве.
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