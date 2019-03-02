Два года условно: обманувшего людей тагильского бизнесмена выпускают из колонии

Тагильского бизнесмена, которому вменяли обман более сотни жителей, выпускают из исправительной колонии. Из дела исключены около 30 эпизодов.

Два года условно присуждены тагильчанину, испытательный срок после наказания составит также два года. За это время Захаров должен будет выплатить потерпевшим сумму морального ущерба – более трех миллионов рублей.

Некоторые случаи, по которым шло судебного разбирательство, попадают под гражданско-правовые отношения, так как либо не истек срок договора, либо заказчики имеют претензии к качеству изготовления работ, проинформировала ИА «Все новости» пресс-служба Свердловского облсуда.