Екатеринбуржец взыскал с туроператора деньги за сорвавшийся отпуск в ОАЭ

В мае 2018 года екатеринбуржец купил в ООО «Терра» тур ООО «Панорама Тур» путевку в ОАЭ. Полететь в отпуск он должен был 25 июля, однако посетить страну ему не удалось. 3 июля фирма объявила об аннуляции всех поездок, а 3 сентября 2018 года организацию исключили из реестра туроператоров приказом Федерального агентства по туризму.

Мужчина подал иск в Ленинский райсуд уральской столицы, где его требования были удовлетворены частично.

Райсуд постановил о взыскании с фирмы 71 503 рублей за стоимость путевки. Помимо этого, компания должна будет заплатить такую же стоимость неустойки и три тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда, а также штраф в размере 36 тысяч 501 рубля, сообщается на сайте Свердловского облсуда.