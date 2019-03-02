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Екатеринбуржец взыскал с туроператора деньги за сорвавшийся отпуск в ОАЭ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец взыскал с туроператора деньги за сорвавшийся отпуск в ОАЭ

Сегодня, 19:55ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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