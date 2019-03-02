Глыба льда упала на 9-летнего мальчика с жилого дома в Екатеринбурге
Сегодня, 09:17ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге 1 марта на 9-летнего ребенка упала глыба льда с жилого дома. Мальчик госпитализирован. Прокуратура начала проверку.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, ребенок возвращался домой с тренировки. Когда он проходил мимо пятиэтажного жилого дома, на него упала глыба льда. Мальчик потерял сознание. С травмами различной степени тяжести ребенок был госпитализирован. Информации о его текущем состоянии пока не поступало.
В связи с инцидентом прокуратурой Свердловской области по городу Екатеринбургу организована проверка с целью установления обстоятельств произошедшего. В ходе проверки у управляющей компании будут запрошены документы для выявления ответственного лица, осуществляющего очистку кровли от снега. Из медучреждения надзорным ведомством запрошены документы о состоянии ребенка и степени тяжести причиненных ему травм.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей