Глыба льда упала на 9-летнего мальчика с жилого дома в Екатеринбурге

По предварительной информации, ребенок возвращался домой с тренировки. Когда он проходил мимо пятиэтажного жилого дома, на него упала глыба льда. Мальчик потерял сознание. С травмами различной степени тяжести ребенок был госпитализирован. Информации о его текущем состоянии пока не поступало.