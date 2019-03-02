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Глыба льда упала на 9-летнего мальчика с жилого дома в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Youmew gvfi

Глыба льда упала на 9-летнего мальчика с жилого дома в Екатеринбурге

Сегодня, 09:17ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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