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Обед с плесенью был дан в обслуживаемой «Золушкой» школе Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Обед с плесенью был дан в обслуживаемой «Золушкой» школе Екатеринбурга

Сегодня, 17:41ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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