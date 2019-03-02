Обед с плесенью был дан в обслуживаемой «Золушкой» школе Екатеринбурга
Сегодня, 17:41ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В лицее №173 Екатеринбурга на обед в столовой были даны макароны с плесенью. Образовательное учреждение последний день обслуживало МУП «Золушка».
Сюжеты: Екатеринбург
Дети запечатлели на фото обед с плесенью, который был предложен в столовой екатеринбургской школы. Большинство обучающихся не стало питаться в этот день.
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Фото: е1.ru
Попечительский совет намерены создать родители учеников, чтобы контролировать школьное питание.
Администрация учебного учреждения пообещала родителям не взимать средства за предоставленный обед, информирует E1.ru.
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