Один погиб и пять пострадали: лобовое столкновение произошло на въезде в Нижний Тагил
Сегодня, 21:47ПроисшествияФото: Яна Смирнова/ vk.com/smola1992
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На въезде в Нижний Тагил произошло ДТП с участием двух автомобилей. Согласно информации очевидцев, столкновение было лобовым, есть пострадавшие и погибшие.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вечером 2 марта произошло столкновение двух автомобилей на въезде в Нижний Тагил со стороны Дзержинского района. Свидетели сообщают о том, что две иномарки не поделили разделительную полосу, из-за чего случилась лобовая авария.
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Я в шоке была, авария страшная. Одна машина улетела в сугроб, на земле лежали два человека накрытые, один вполоборота сидел. Проба огромная,рассказала редакции TagilCity.ru очевидец по имени Дарья.
Видео
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Видео: Cообщество «Екатеринбург-Серов (Online)», vk.com/ekb.serov
Согласно предварительной информации, среди погибших один человек, пятеро пострадали, сообщает «РЕН-ТВ». На месте аварии работают дорожная полиция и медики, комментарии от ГИБДД поступят позже.
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