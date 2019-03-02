Один погиб и пять пострадали: лобовое столкновение произошло на въезде в Нижний Тагил

Вечером 2 марта произошло столкновение двух автомобилей на въезде в Нижний Тагил со стороны Дзержинского района. Свидетели сообщают о том, что две иномарки не поделили разделительную полосу, из-за чего случилась лобовая авария.

Я в шоке была, авария страшная. Одна машина улетела в сугроб, на земле лежали два человека накрытые, один вполоборота сидел. Проба огромная,рассказала редакции TagilCity.ru очевидец по имени Дарья.

Видео Видео: Cообщество «Екатеринбург-Серов (Online)», vk.com/ekb.serov