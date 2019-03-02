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Один погиб и пять пострадали: лобовое столкновение произошло на въезде в Нижний Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Один погиб и пять пострадали: лобовое столкновение произошло на въезде в Нижний Тагил

Сегодня, 21:47ПроисшествияФото: Яна Смирнова/ vk.com/smola1992
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