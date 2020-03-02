Свердловские полицейские пресекли сбыт партии поддельных купюр по пять тысяч рублей

Молодые люди прибыли в Екатеринбург в декабре 2019 года из Ханты-Мансийского автономного округа. Они передвигались на автомобиле Volkswagen Touareg. При этом, у них не было постоянного источника дохода.

Полковник Горелых рассказал, что в период с 28 января по 1 февраля 2020 года сотрудники ОВД изъяли шесть поддельных купюр с достоинством в 5000 рублей каждая. Их подозреваемые использовали для оплаты продуктов питания в магазинах Первоуральска и Каменска-Уральского. Установлено, что через интернет молодыми людьми было приобретено не менее 20 купюр.

Полицейские провели обыски по месту жительства фигурантов дела. В результате были изъяты оставшиеся купюры, травматическое оружие, боеприпасы, наркотическое вещество, банковские карты, принадлежащие третьим лицам и другие вещдоки.

Обоих задержанных заключили под стражу и направили в СИЗО.

Криминальный товар, который реализовывала группа нуворишей, визуально отличить от настоящих денег достаточно проблематично. У подделок были и водяные знаки, и даже защитная лента. Проживали сбытчики фальшивок в арендованной квартире из двух комнат на улице Миасская, что в Чкаловском районе областного центра, рассказал полковник Горелых.

Он отметил, что по всем шести выявленным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 186 УК Российской Федерации (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Максимальное наказание по данной статье составляет восемь лет лишения свободы.