Свердловские полицейские пресекли сбыт партии поддельных купюр по пять тысяч рублей
Свердловские полицейские задержали двух молодых людей 1992 года рождения, подозреваемых в хранении, перевозке и сбыте поддельных денежных купюр по пять тысяч рублей, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Молодые люди прибыли в Екатеринбург в декабре 2019 года из Ханты-Мансийского автономного округа. Они передвигались на автомобиле Volkswagen Touareg. При этом, у них не было постоянного источника дохода.
Полковник Горелых рассказал, что в период с 28 января по 1 февраля 2020 года сотрудники ОВД изъяли шесть поддельных купюр с достоинством в 5000 рублей каждая. Их подозреваемые использовали для оплаты продуктов питания в магазинах Первоуральска и Каменска-Уральского. Установлено, что через интернет молодыми людьми было приобретено не менее 20 купюр.
Полицейские провели обыски по месту жительства фигурантов дела. В результате были изъяты оставшиеся купюры, травматическое оружие, боеприпасы, наркотическое вещество, банковские карты, принадлежащие третьим лицам и другие вещдоки.
Обоих задержанных заключили под стражу и направили в СИЗО.
Криминальный товар, который реализовывала группа нуворишей, визуально отличить от настоящих денег достаточно проблематично. У подделок были и водяные знаки, и даже защитная лента. Проживали сбытчики фальшивок в арендованной квартире из двух комнат на улице Миасская, что в Чкаловском районе областного центра, рассказал полковник Горелых.
Он отметил, что по всем шести выявленным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 186 УК Российской Федерации (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Максимальное наказание по данной статье составляет восемь лет лишения свободы.
На данный момент полицией проводятся мероприятия по выявлению иных эпизодов противоправной деятельности.