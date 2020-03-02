В Екатеринбурге рухнувшая часть строительного крана повисла на проводах над дорогой

Очевидцы происшествия сообщают, из-за обрыва линий встали троллейбусы. По предварительной информации, в ЧП никто не пострадал.

Как рассказали в пресс-службе застройщика, кран принадлежит одному из субподрядчиков стройки. При проведении ремонтных работ оборвался трос, из-за чего стрела опустилась над дорогой. Последствия обрушения ликвидируют в течение двух часов.