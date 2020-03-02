В Нижнем Тагиле сгорел гараж из-за неисправной иномарки
Сегодня, 11:39ПроисшествияФото: отдел надзорной деятельности МЧС
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Вчера утром, 1 марта, в Нижнем Тагиле произошел пожар в частном жилом доме На улице Балакирева сгорел автомобиль, гараж и кровля, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тревожное сообщение поступило на пульт диспетчера в 7:17. Огонь распространился на площади в 80 квадратных метров. В пожаре сгорел автомобиль «Opel Zafira», повреждены стены, чердачное перекрытие гаража, а также кровля дома. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, так как пламя могло распространиться на соседние дома из-за плотной застройки.
В тушении пожара принимали участие четыре пожарных расчета. В 7:35 огонь локализовали, а в 7:54 открытое горение было ликвидировано. В 10:29 пожар был полностью потушен.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность автомобиля. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего, а также ущерб.
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