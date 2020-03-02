В Нижнем Тагиле сгорел гараж из-за неисправной иномарки

Тревожное сообщение поступило на пульт диспетчера в 7:17. Огонь распространился на площади в 80 квадратных метров. В пожаре сгорел автомобиль «Opel Zafira», повреждены стены, чердачное перекрытие гаража, а также кровля дома. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, так как пламя могло распространиться на соседние дома из-за плотной застройки.

В тушении пожара принимали участие четыре пожарных расчета. В 7:35 огонь локализовали, а в 7:54 открытое горение было ликвидировано. В 10:29 пожар был полностью потушен.