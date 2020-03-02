В Тавде 25-летний мужчина умер после избиения у кафе
Сегодня, 22:33ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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25-летнего Николая Юрченко из Тавды в конце 2019 года забили до смерти у кафе. Мать молодого человека добивается возбуждения уголовного дела, пишет Ура.ру.
По словам матери Николая, баре «45» у него произошел конфликт с мужчиной. Когда молодой человек стоял у стойки бара, к нему подошел мужчина, ударил его и волоком потащил на улицу. На записи с камер видеонаблюдения видно, что парня избивают пять-шесть человек.
Он был в окровавленной футболке, порванной кофте. В 9.40 утра его нашли замерзшим насмерть во дворе дома на Кирова, рассказала Ольга Юрченко.
Мать погибшего также пояснила, что у ее сына были многочисленные травмы.
В СК и в полиции отказали в возбуждении дела, но прокуратура вернула материал на проверку. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что вопрос о возобновлении делопроизводства по этой истории решается.
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