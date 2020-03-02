В Тавде 25-летний мужчина умер после избиения у кафе

По словам матери Николая, баре «45» у него произошел конфликт с мужчиной. Когда молодой человек стоял у стойки бара, к нему подошел мужчина, ударил его и волоком потащил на улицу. На записи с камер видеонаблюдения видно, что парня избивают пять-шесть человек.

Он был в окровавленной футболке, порванной кофте. В 9.40 утра его нашли замерзшим насмерть во дворе дома на Кирова, рассказала Ольга Юрченко.

Мать погибшего также пояснила, что у ее сына были многочисленные травмы.