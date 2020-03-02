Житель Урала ограбил цветочный магазин ради подарка любимой девушке
Сегодня, 17:49ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель деревни под Новоуральском обвиняется в вооруженном ограблении цветочного магазина. Уголовное дело по статье «Разбой» направлено в Первоуральский городской суд, пишет Znak.
По версии следствия, 11 ноября 2019 года мужчина зашел в цветочный киоск «Незабудка» в поселке Билимбай. Урожая ножом продавщице, он потребовал отдать ему цветы. В какой-то момент, когда злоумышленник потянулся за букетом, женщине удалось выбежать из магазина. Нападавший тем временем вынес три букета общей стоимостью более двух тысяч рублей.
По словам обвиняемого, такой поступок он совершил из-за девушки, которой и собирался подарить цветы. Второй букет предназначался для матери, третий — для дочки. Однако девушка цветы не взяла и он оставил их в подъезде.
Свою вину мужчина полностью признал.
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