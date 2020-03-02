Житель Урала ограбил цветочный магазин ради подарка любимой девушке

По версии следствия, 11 ноября 2019 года мужчина зашел в цветочный киоск «Незабудка» в поселке Билимбай. Урожая ножом продавщице, он потребовал отдать ему цветы. В какой-то момент, когда злоумышленник потянулся за букетом, женщине удалось выбежать из магазина. Нападавший тем временем вынес три букета общей стоимостью более двух тысяч рублей.