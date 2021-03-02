26 тысяч рублей сняли мошенники с карты у многодетных погорельцев из-под Алапаевска

Мне позвонили неизвестные и предложили материальную помощь. Сказали, что собрали средства для нас, но не могут перевести их по номеру телефона и попросили реквизиты карты. Потом я уже увидела, что у меня с нее списали 26 тысяч рублей, рассказала редакции TagilCity.ru обманутая Ольга.