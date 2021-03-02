Сегодня, 16:20ПроисшествияЕвгения СафинаФото: 1mediainvest.ru

26 тысяч рублей сняли мошенники с карты у многодетных погорельцев из-под Алапаевска

26 тысяч рублей сняли телефонные мошенники с банковской карты многодетной женщины, которая собирает помощь после пожара под Алапаевском.

В ночь с 27 на 28 февраля в поселке Нейво-Шайтанский под Алапаевском многодетная семья с пятью детьми после пожара в их доме осталась без крова и документов. Мама через соцсети и СМИ попросила у неравнодушных к их горю благотворительной помощи, в частности указала номер банковской карты, на которую можно переводить деньги.

Мне позвонили неизвестные и предложили материальную помощь. Сказали, что собрали средства для нас, но не могут перевести их по номеру телефона и попросили реквизиты карты. Потом я уже увидела, что у меня с нее списали 26 тысяч рублей, рассказала редакции TagilCity.ru обманутая Ольга.

Она пояснила, что у нее две банковские карты. Деньги украли не с той карты, реквизиты которой указаны для помощи, а со второй, на которую она перевела средства для оплаты покупки кроватей для детей.

Я обращалась в офис «Сбербанка» в Алапаевске. Там мне сотрудники сказали, что не могут понять, куда перевели деньги. Номер, с которого мне звонили мошенники, сейчас заблокирован. Скорее всего аферисты использовали «левый» номер, пояснила многодетная мама.

Она отметила, что собирается писать заявление в полицию.

Я понимаю, что сама виновата, из-за пожара и так вся на нервах. Но, все-таки, считаю, что нельзя наживаться на горе чужих людей, тем более таким способом, подытожила Ольга.

Напомним, во время пожара у семьи полностью сгорел жилой дом из-за возгорания электропроводки. Мать с пятью детьми остались без жилья, документов и средств к существованию. Все, кто может и хочет помочь погорельцам, могут обратиться по телефону +7 (3435) 49-93-34, либо в паблике «ВКонтакте» https://vk.com/tagilcity_group.

Сюжеты:
АлапаевскЭксклюзив
Материалы по теме:
деньгибанковская картапомощьмошенникикражапогорельцыблаготворительностьАлапаевский районтелефонные мошенники
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы