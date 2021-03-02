26 тысяч рублей сняли мошенники с карты у многодетных погорельцев из-под Алапаевска

Сегодня, 16:20ПроисшествияЕвгения СафинаФото: 1mediainvest.ru
В ночь с 27 на 28 февраля в поселке Нейво-Шайтанский под Алапаевском многодетная семья с пятью детьми после пожара в их доме осталась без крова и документов. Мама через соцсети и СМИ попросила у неравнодушных к их горю благотворительной помощи, в частности указала номер банковской карты, на которую можно переводить деньги.
Мне позвонили неизвестные и предложили материальную помощь. Сказали, что собрали средства для нас, но не могут перевести их по номеру телефона и попросили реквизиты карты. Потом я уже увидела, что у меня с нее списали 26 тысяч рублей, рассказала редакции TagilCity.ru обманутая Ольга.
Она пояснила, что у нее две банковские карты. Деньги украли не с той карты, реквизиты которой указаны для помощи, а со второй, на которую она перевела средства для оплаты покупки кроватей для детей.
Я обращалась в офис «Сбербанка» в Алапаевске. Там мне сотрудники сказали, что не могут понять, куда перевели деньги. Номер, с которого мне звонили мошенники, сейчас заблокирован. Скорее всего аферисты использовали «левый» номер, пояснила многодетная мама.
Она отметила, что собирается писать заявление в полицию.
Я понимаю, что сама виновата, из-за пожара и так вся на нервах. Но, все-таки, считаю, что нельзя наживаться на горе чужих людей, тем более таким способом, подытожила Ольга.
Напомним, во время пожара у семьи полностью сгорел жилой дом из-за возгорания электропроводки. Мать с пятью детьми остались без жилья, документов и средств к существованию. Все, кто может и хочет помочь погорельцам, могут обратиться по телефону +7 (3435) 49-93-34, либо в паблике «ВКонтакте» https://vk.com/tagilcity_group.