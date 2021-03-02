Из-за торговли тайной сотрудник таможни на Урале стал фигурантом двух уголовных дел

Напомним, 24 февраля сообщалось о смягчении приговора покровительствовавшему игорному бизнесу экс-генералу Владимиру Романюку. В результате по итогам изучения жалоб защиты и апелляционного представления гособвинения Владимиру Романюку было назначено восемь лет и три месяца исправительной колонии строгого режима. Также Романюк лишается звания генерал-майора полиции.