Из-за торговли тайной сотрудник таможни на Урале стал фигурантом двух уголовных дел

Следствием установлено, что участники преступной группы занимались скачиванием и распространением сведений о таможенных декларациях перевозимых за границу товаров. За передачу данной информации таможенник получил взятку в размере 130 тысяч рублей от коммерческого сотрудника, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Сведения использовались для занижения стоимости пересылаемой продукции и занижения таможенных платежей.
Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СКР РФ задержали таможенного инспектора и сотрудника коммерческой организации. В настоящий момент планируется предъявить им обвинение и избрать меру пресечения.
По факту незаконного сбора сведений заведены уголовные дела по части 3 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в значительном размере), части 3 статьи 291 УК РФ (Дача взятки в значительном размере), части 2 статьи 35, части 1 статьи 183 УК РФ (Незаконное собирание сведений, составляющих налоговую тайну, совершенных группой лиц по предварительному сговору).
Напомним, 24 февраля сообщалось о смягчении приговора покровительствовавшему игорному бизнесу экс-генералу Владимиру Романюку. В результате по итогам изучения жалоб защиты и апелляционного представления гособвинения Владимиру Романюку было назначено восемь лет и три месяца исправительной колонии строгого режима. Также Романюк лишается звания генерал-майора полиции.