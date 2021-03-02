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Из-за взрыва самогонного аппарата в жилом доме в Екатеринбурге пострадал мужчина

В трехэтажном доме в поселке Кольцово в Екатеринбурге в одной из квартир произошел взрыв. В результате пострадал мужчина.

Инцидент произошел около 14.00. Очевидцы происшествия услышали хлопок. Сначала они подумали, что упал снег с крыши, но оказалось, что это выбило окно на втором этаже, пишет E1.

На месте работают специалисты МЧС. Известно, что пострадавший — 50-летний мужчина доставлен в больницу с ожогами 25% тела.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что причиной взрыва стал самогонный аппарат.

Первоначально отрабатывалась версия, что причиной хлопка могло послужить нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, но чуть позже сотрудники полиции установили, что причиной ЧП стал взрыв самогонного аппарата,прокомментировал Валерий Горелых.

Он также подтвердил, что в результате пострадал мужчина и добавил, что по факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение.

Он отметил, что во время взрыва в здании находились несколько человек. Однако госпитализация потребовалась только одному.

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