Куйвашев не выполнил обещание по спасению госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2019 году поручил правительству обеспечить государственными заказами госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле. Однако пациенты остаются без лечения и страдают из-за отсутствия квот. Медики написали письмо главе региона и просят разобраться.

Множество людей стоят в очереди. Некоторым приходится ждать очень долго. Мы не за себя переживаем, а за пациентов. Людям больно, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе госпиталя. Квоты на первичное эндопротезирование коленного сустава, ревизионное эндопротезирование и пластику крупных суставов не были выделены Министерством здравоохранение Свердловской области в 2020 и 2021 году. Медики госпиталя Тетюхина написали коллективное письмо руководителю региона, в котором назвали действия свердловского Минздрава «деструктивными и дискриминационными». По мнению специалистов, отказ от финансирования высокотехнологичных методов приведет к потере авторитета, деградации и неэффективному использованию имеющихся ресурсов. Как выясняется, квоты на ВМП, для выполнения которых создавался наш центр, чиновниками Минздрава на 2021 год даже не планировались, сообщается в письме. Под документом поставили подпись более 200 сотрудников. В тексте отмечается, что за прошедшие годы медицинское учреждение уже лишилось свыше 40 специалистов. Кроме того, были закрыты несколько отделений госпиталя. В настоящее время, областное правительство не может обеспечить даже 50% нагрузки на медиков, а контракты, которые выносятся на тендеры, невыгодны для больницы. Напомним, в сентябре 2020 года сообщалось, как госпиталю Тетюхина пришлось добиваться «ковидных» доплат сотрудникам через прокуратуру. Минздрав Свердловской области обязали выплатить больше 17 миллионов рублей. Минздрав обязали выплатить госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле «ковидные» деньги

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter