Куйвашев не выполнил обещание по спасению госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле

Куйвашев не выполнил обещание по спасению госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:27ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2019 году поручил правительству обеспечить государственными заказами госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле. Однако пациенты остаются без лечения и страдают из-за отсутствия квот. Медики написали письмо главе региона и просят разобраться.

Множество людей стоят в очереди. Некоторым приходится ждать очень долго. Мы не за себя переживаем, а за пациентов. Людям больно, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе госпиталя.

Квоты на первичное эндопротезирование коленного сустава, ревизионное эндопротезирование и пластику крупных суставов не были выделены Министерством здравоохранение Свердловской области в 2020 и 2021 году.

Медики госпиталя Тетюхина написали коллективное письмо руководителю региона, в котором назвали действия свердловского Минздрава «деструктивными и дискриминационными». По мнению специалистов, отказ от финансирования высокотехнологичных методов приведет к потере авторитета, деградации и неэффективному использованию имеющихся ресурсов.

Как выясняется, квоты на ВМП, для выполнения которых создавался наш центр, чиновниками Минздрава на 2021 год даже не планировались, сообщается в письме.

Под документом поставили подпись более 200 сотрудников. В тексте отмечается, что за прошедшие годы медицинское учреждение уже лишилось свыше 40 специалистов. Кроме того, были закрыты несколько отделений госпиталя.

В настоящее время, областное правительство не может обеспечить даже 50% нагрузки на медиков, а контракты, которые выносятся на тендеры, невыгодны для больницы.

Напомним, в сентябре 2020 года сообщалось, как госпиталю Тетюхина пришлось добиваться «ковидных» доплат сотрудникам через прокуратуру. Минздрав Свердловской области обязали выплатить больше 17 миллионов рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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Свердловская областьминздравНижний Тагилквоты госпиталь им. Тетюхина
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