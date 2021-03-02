Многодетная семья осталась без крова и документов после пожара в доме под Алапаевском

Многодетная мама с пятью детьми осталась без жилья, документов и средств к существованию после пожара в частном доме в поселке Нейво-Шайтанский под Алапаевском.

Пожар на улице Лермонтова, 84 произошел ночью с 27 на 28 февраля. Сгорело все полностью, не осталось ничего. Нам сказали, что произошло замыкание проводки. Я и дети едва успели в трусах выскочить из окна, рассказала редакции TagilCity.ru пострадавшая мама Ольга. По словам потерпевшей, сейчас семья находится у ее брата и нуждается в постельных принадлежностях и мебели, так как на погорельцев не хватает спальных мест. Ольга пояснила, что у нее две дочери в возрасте трех и семнадцати лет. Также у женщины трое сыновей, которым пять, десять и двенадцать лет. Все они остались без одежды и обуви, также как и она сама. Мы будем рады любой помощи, будь то канцелярские принадлежности, продукты, вещи для дома или просто материальная помощь. Я уже взяла справку для восстановления документов. обратилась Ольга к благотворителям. Редакция TagilCity.ru обращается ко всем неравнодушным к судьбе семьи и желающим оказать помощь. Благотворители могут обратиться по телефону +7 (34-35) 49-93-34, либо в паблике «ВКонтакте» https://vk.com/tagilcity_group. Напомним, в Нижнем Тагиле семья, которая осталась из-за пожара в новогодние праздники без жилья, получит новый дом от благотворительного фонда. Лишившаяся дома в новогоднюю ночь тагильская семья получит новое жилье

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