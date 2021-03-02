Мужчина упал в обморок за рулем и устроил массове ДТП с пострадавшими в Екатеринбурге

Происшествие случилось вечером 1 марта. Водитель Mitsubishi Pajero потерял сознание, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Дуэ Нексия». Затем автомобиль самопроизвольно покатился и врезался в дверь Nissan, припаркованного у одного из магазинов, пишет E1.