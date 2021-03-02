Мужчина упал в обморок за рулем и устроил массове ДТП с пострадавшими в Екатеринбурге

Мужчина упал в обморок за рулем и устроил массове ДТП с пострадавшими в Екатеринбурге

Сегодня, 08:35ПроисшествияФото: E1.RU
Мужчина за рулем потерял сознание и устроил массовое ДТП в Екатеринбурге. Два человека пострадали.

Происшествие случилось вечером 1 марта. Водитель Mitsubishi Pajero потерял сознание, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Дуэ Нексия». Затем автомобиль самопроизвольно покатился и врезался в дверь Nissan, припаркованного у одного из магазинов, пишет E1.

От удара у Daewoo капот сложился почти пополам и отвалился бампер.

Фото:E1.RU

Один из очевидцев рассказал изданию, что у водителя «Паджеро» понизилось содержание сахара в крови.

Стоит бледный. Мы ему купили газировки и конфет. В больницу ехать отказался, рассказал свидетель происшествия.

В ГБ № 23 был госпитализирован управлявший «Дэу» мужчина. У него диагностирована черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.

Напомним, 28 февраля сообщалось о ДТП в Екатеринбурге. Автомобиль Lada Granta совершал маневр разворота и не уступил дорогу «Шевроле Авео». В результате происшествия пострадали две пассажирки обоих транспортных средств. Девушка, находившаяся в отечественном авто пробила головой лобовое стекло. Её госпитализировали с сотрясением головного мозга.

Сюжеты:
Екатеринбург
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